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06.03.20 08:06

ВООЗ поки не вважає спалах коронавірусу пандемією, - Гебреєсус закликав "до останнього не здаватися"

Попри дуже тривожні ознаки, ситуація з коронавірусом у світі поки що не відповідає рівню пандемії.

ВООЗ поки не вважає спалах коронавірусу пандемією, - Гебреєсус закликав "до останнього не здаватися"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, пише Xinhua.

"Попри те, що ситуація може погіршитися та досягти рівня пандемії, є країни, які в цих умовах показали, що COVID-19 можна стримати", - сказав Гебреєсус.

Він закликав "до останнього не здаватися".

Гебреєсус наполіг, що визначення пандемії можна присвоювати лише на основі доказів, яких досі немає.

Водночас він висловив серйозне занепокоєння з приводу того, що вірус упродовж останніх днів проникає до дедалі більшої кількості країн зі слабкою системою охорони здоров’я.

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"Гебреєсус закликав до всеохопного підходу, наголосивши на необхідності політичних втручань, зобов’язань у всіх країнах для стримування COVID-19", - зауважує Xinhua.

Як повідомлялося, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом, померли 3 286, одужали - 53 299 людей.

В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом COVID-2019.

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