Дуда планує 13 квітня приїхати до Харкова і вшанувати пам'ять жертв Катинської трагедії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив у четвер у Варшаві віцепрем'єр-міністр, міністр культури і національної спадщини Польщі Пйотр Глінський, повідомляє Dzieje.pl.

"Президент 13 квітня буде у Харкові, адже там також є Катинський цвинтар. Він буде у Харкові, оскільки злочини відбувалися у кількох, принаймні чотирьох місцях", - зазначив Глінський.

Як зазначив віцепрем’єр Глінський, центральні урочистості з вшанування жертв Катинського злочину відбудуться на площі Пілсудського у центрі Варшави. Тоді буде зачитано прізвища усіх жертв Катинської трагедії.

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Інформацію про можливий візит Дуди до Харкова поки що не підтвердив речник президента РП Блажей Спихальський. Він зазначив, що деталі участі президента у заходах щодо 80-річчя Катині буде оприлюднено під час пресконференції наступного тижня.

Як відомо, за рішенням вищого керівництва СРСР від 5 березня 1940 року було розстріляно приблизно 22 тисячі поляків, яких було поховано у масових могилах поблизу Катині, Твері, Харкова та у Биківні. Їх було захоплено в полон і вивезено у глиб СРСР після окупації території Польщі у вересні 1939 року. Зокрема, в районі П’ятихатки на околиці Харкова поховано понад 3,8 тисячі поляків з так званого катинського списку.