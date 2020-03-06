"Якщо не виправдаю сподівань українців", - Шмигаль назвав умову для своєї відставки

Про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", відповідаючи на бліц-питання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я піду з поста, якщо не виправдаю сподівань українців", - сказав Шмигаль.

Відповідаючи на запитання, у яких випадках він може відмовити Президенту України, Шмигаль сказав: "Я відмовлю Президенту у різних випадках, але не уявляю, що Президент може щось попросити, що є незаконним, або що спричинить мою відмову".

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Як повідомлялося, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.