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06.03.20 09:21

Загибель матері та її трьох малолітніх дітей у пожежі в Чернівецькій області розслідують як умисне вбивство, - поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці з'ясовують обставини загибелі жінки та її малолітніх дітей під час пожежі в Чернівецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецькій області.

"Вранці 5 березня в Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло повідомлення від жительки села Ленківці Кельменецького району про пожежу в будинку сусідів. На місці події правоохоронці встановили, що під час пожежі в будинку загинула 27-річна жінка і троє її малолітніх дітей у віці 3, 6 і 7 років ", - сказано в повідомленні.

Загибель матері та її трьох малолітніх дітей у пожежі в Чернівецькій області розслідують як умисне вбивство, - поліція 01

Тіла загиблих направлені на судово-медичну експертизу для з'ясування причини смерті.

Загибель матері та її трьох малолітніх дітей у пожежі в Чернівецькій області розслідують як умисне вбивство, - поліція 02

За фактом загибелі чотирьох осіб слідчі почали кримінальне провадження по правової кваліфікації частини 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Співробітники обласного УДСНС і Чернівецького НДЕКЦ встановлюють причину пожежі.

Загибель матері та її трьох малолітніх дітей у пожежі в Чернівецькій області розслідують як умисне вбивство, - поліція 03
Загибель матері та її трьох малолітніх дітей у пожежі в Чернівецькій області розслідують як умисне вбивство, - поліція 04
Загибель матері та її трьох малолітніх дітей у пожежі в Чернівецькій області розслідують як умисне вбивство, - поліція 05
Фото: сайт Нацполіції

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