Українська влада зверталася в інжинірингові компанії, вивчаючи можливості відновлення водопостачання Криму, - Бутусов

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про можливість подати воду до Криму - це, як відомо з програми, аж ніяк не було обмовкою. Вибачився прем'єр потім, після того як дві години почитав коментарі у фейсбуці. Я знаю, що представники влади зверталися в кілька українських інжинірингових компаній, вивчаючи можливості відновлення водопостачання Криму. Були дані реальні конкретні запити на проєктування. І я знаю людей, які відмовилися це замовлення виконувати", - наголосив журналіст.

"Тож слова Шмигаля - це не випадковість, це зондування громадської думки. Коли 12 лютого прозвучала заява про подачу води до Криму від Давида Арахамії, і була отримана гнівна реакція громадської думки, це як видно, нічому не навчило Кабмін. Цікаво, чи будуть зроблені висновки зараз. Тому що, якщо Шмигаль продовжить реалізацію проєкту з водою для окупованої території, то він має всі шанси побити рекорд свого попередника зі швидкості втрати посади", - зазначив Бутусов.

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Нагадаємо, 12 лютого голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що питання відновлення подачі води в окупований Крим не порушувалося на переговорах з РФ.

Пізніше Арахамія уточнив, що висловив лише особисту позицію, а не позицію своєї політсили.

Вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Росією Крим. На його думку, відмова від такого кроку призведе до гуманітарної катастрофи.