Дубілет відпочине і продовжить працювати в команді Кабміну, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1 + 1.

"Ми не відмовлялись від жодного члена нашої команди. Попередній Уряд - це команда і кожен з них може знайти себе і працювати на користь України, і ми не збираємось відмовлятись від жодного, в тому числі від пана Дубілета... Він у команді, він зараз їде відпочити та буде продовжувати працювати", - сказав Прем'єр.

Він додав, що поки немає визначеної посади, яку займе Дубілет. При цьому Шмигаль зауважив, що до роботи Дубілета на посаді Міністра Кабінету Міністрів немає претензій.

"Ми переформатували нашу команду, переформатували Уряд, вважаючи, що так Уряд буде більш ефективним. Питання не в посадах, а в ефективності людей, які виконують певні функції і ролі для того, щоб отримати найкращий результат", - додав він.

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Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду. Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.

Сам Дубілет заявив, що проєкти, які він почав в уряді, не завершені, і тому він планує обговорити формат своєї подальшої роботи.