У Сумах через коронавірус ввели обмеження на проведення масових заходів

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Сумської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Заслухавши фахівців, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила низку заходів щодо недопущення коронавірусної інфекції COVID-19 у Сумах:

встановити режим підвищеної готовності для усіх підрозділів міської ради на період ризику розповсюдження коронавірусної інфекції;

обмежити проведення нарад, конференцій та засідань за участю великої кількості осіб (за можливості здійснювати їх з використанням засобів електронного дистанційного зв'язку);

обмежити проведення культурних, спортивних та інших масових заходів до покращення епідемічної ситуації з захворюваності на коронавірусну інфекцію", - йдеться в повідомленні.

Також, згідно з рішенням комісії, від завтра навчальні заклади міста повинні забезпечити дезінфікуючими засобами і засобами особистого захисту.

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Відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг контролюватиме проведення дезінфекції в комунальному та приватному пасажирському транспорті.

Сумчанам комісія рекомендувала обмежити відвідування місць великих скупчень людей та користування пасажирським транспортом з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19 контактним та краплинним шляхом.

Керівникам організацій, підприємств та установ приватної та комунальної власності, рекомендовано дотримуватися стандартних рекомендацій для профілактики захворювання на COVID-19 та недопущення до виконання обов’язків працівників із симптомами гострих респіраторних захворювань, особливо у сфері обслуговування населення.

Також будуть введені обмежувальні заходи в стаціонарних відділеннях лікувально-профілактичних установ щодо відвідувань госпіталізованих хворих, в тому числі - дітей, вагітних, породіль.

У відділі освіти м. Суми запропонували не проводити будь-які екскурсійні поїздки школярів, конкурси, фестивалі і спортивні змагання, передає ТСН. Ранок. Виняток зробили тільки для дошкільнят - в дитячих садках дозволили провести традиційні весняні ранки, пише ТСН.

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