Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 3348 осіб, інфікованих - 97,4 тисячі, - South China Morning Post

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє гонконгська газета South China Morning Post, яка проводить електронний підрахунок даних про хворих, що померли і видужали.

Із загальної кількості хворих 80,409 тис. припадало на материковий Китай, в інших країнах світу кількість інфікованих зросла протягом середи до 16,972 тис., збільшившись за добу на 2,345 тис. випадків зараження.

У Південній Кореї зареєстровано 6,088 тис. хворих, померли 40 осіб, в Італії - 3,858 тис., померли 148, в Ірані - 3,513 тис., померло 107.

Понад 100 заражених, включно з пасажирами і членами екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, який стояв у Йокогамі, зареєстровано в Японії (1,036 тис., померли 12), Франції (423, померли семеро), Німеччині, (349), Іспанії (200, помер один), США (149, померли 11), Сінгапурі (117), Великій Британії (115, помер один), Гонконгу (104, померли двоє).

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Загалом у світі станом на вечір четверга зафіксовано 3348 смертей від коронавірусу, поза материковою частиною Китаю від нього померли 336 осіб.