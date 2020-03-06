Перший заступник генпрокурора Касько подав у відставку, т.в.о. голови ОГП призначили Чумака, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела.

Видання зазначає, що тимчасово виконуючим обов'язки генпрокурора Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака.

Про це також повідомляє видання "УП". Джерело повідомило: "Вчора подав заяву - і від сьогодні дня він не перший засиупник і не прокурор".

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Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні 5 березня Верховна Рада проголосувала за 3154 постанову про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.

Пізніше стало відомо, що поки Верховна Рада не обере нового генерального прокурора, його обов'язки виконуватиме заступник колишнього прокурора Руслана Рябошапки.