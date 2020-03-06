Новий прем'єр "поки не в контексті Криму", - заступниця постпреда Президента в АРК Ташева про заяву Шмигаля щодо водопостачання півострова

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Позиція представництва Президента України в АР Крим не змінилася - ми вважаємо що держава-окупант (Росія) несе повну відповідальність за громадян України, що живуть на півострові. І жодної води до Криму до повної деокупації півострова від ворога", - написала вона.

Також вона зазначила, що дискусія про турботу про громадян і т.д. не вперше точиться: було це і на початку цього року, і кількома роками раніше від окремих топпосадовців.

"Причини дві - 1) російський наратив; 2) відсутність обізнаності щодо ситуації в Криму, недостатні знання міжнародного права, аналізу того, що буде відбуватися з нашими ж громадянами, якщо воду пустять (ще більший тиск і репресії, бо гроші в РФ звільняться для посилення військових та силовиків тощо)", - зазначила Ташева.

Крім того вона висловила впевненість у тому, що новопризначений прем‘єр-міністр "поки не у контексті Криму": "Ми будемо зі свого боку брифити весь Уряд щодо кримських питань, зокрема води".

Також Ташева зазначила, що їй "вже почали закидати моє твердження про те, що якщо воду в Крим вирішать давати (сформоване рішення) - я подам у відставку. Подам, як, впевнена, це зробить вся наша команда. Ніколи не трималась ні за які посади чи "роботи". Але рішення такого щодо води нема, зі свого боку ми донесемо позицію щодо води та інших принципових питань щодо Криму".

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Нагадаємо, 12 лютого голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що питання відновлення подачі води в окупований Крим не порушувалося на переговорах з РФ.

Пізніше Арахамія уточнив, що висловив лише особисту позицію, а не позицію своєї політсили.

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Учора прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Росією Крим. На його думку, відмова від такого кроку призведе до гуманітарної катастрофи. Пізніше на своїй сторінці у Facebook прем'єр уточнив, що Україна не може подавати воду в окупований Крим до повернення його до складу України.