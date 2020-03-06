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06.03.20 10:58

ДБР перевіряє можливу причетність правоохоронців Харкова до зникнення $10 тис. з відділення поліції

У Харкові з Основ'янського відділу поліції зникли $10 тис. Державне бюро розслідувань перевіряє можливу причетність поліцейських.

ДБР перевіряє можливу причетність правоохоронців Харкова до зникнення $10 тис. з відділення поліції

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за інформацією, поширеною в одній із соціальних мереж, перевіряють можливу причетність співробітників Основ’янського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області до зникнення $10 тис.", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, мешканка Харкова звернулася до поліції із заявою про зникнення з її квартири $26 тис. Пізніше з’ясувалося, що гроші забрав батько заявниці. За словами чоловіка, після того як його викликали до відділу поліції, усю суму він віддав поліцейським. Його ж доньці правоохоронці повернули лише $16 тис., замість $26 тис.

Досудове розслідування розпочато за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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