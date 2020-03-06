Кияни можуть вже зараз подавати заявки на дострокове відключення опалення, щоб не переплачувати, - заступник голови КМДА Пантелєєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв.

Рішення повинні підтримати не менш як 75% мешканців, а протокол зборів необхідно направити до теплопостачальної організації – КП "Київтеплоенерго", ТОВ "Євро-Реконструкція" або іншої. Якщо одразу на збори не вдалося зібрати всіх мешканців, то можна прийняти рішення шляхом письмового анкетування і також оформити протокол.

Він зауважив, що чинне законодавство дає широкі можливості мешканцям багатоквартирних будинків для ухвалення колективних рішень і місцева влада завжди йтиме назустріч людям у їх прагненні ефективно управляти будинком та економити енергоресурси.

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"Найголовніше – дійти консенсусу з більшістю сусідів. Якщо люди вважають, що готові відключити опалення і не сплачувати зайвого, ми таку можливість даємо. Ініціативна група у складі не менш як трьох осіб має ініціювати та провести збори. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 75% мешканців (рахується за площею квартир). Якщо одразу всіх сусідів не вдалося зібрати на збори, є механізм письмового доопрацювання – ви обходите сусідів, знайомите із суттю питання і пропонуєте підтримати такий крок. Протокол необхідно направити до теплопостачальної організації", – пояснив Пантелеєв.

Він також зауважив, що комунальне підприємство "Київтеплоенерго" також прагне економити ресурси і поступово здійснює термомодернізацію мереж та обладнання, аби не підвищувати тарифи для споживачів.

Нагадаємо, що згідно з нормами чинного законодавства, орган місцевої влади може прийняти рішення про припинення опалювального сезону, коли середньодобова температура підніметься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.