Ми будемо поставляти за необхідності воду українцям в окупованому Криму, - Шмигаль. ВIДЕО (оновлено)

Про це під час Години запитань до уряду заявив прем'єр міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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"Я вчора дуже чітко висловлювався щодо поставок води в Крим, український Крим. Ми не постачатимемо воду для промислових і військових об'єктів! І на цьому ми ставимо крапку. Ми будемо поставляти за необхідності або гуманітарної загрози українцям воду для господарських потреб, для пиття, хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями. Ми маємо це забезпечити. Це наш обов'язок перед нашими українцями. Це важливо", - заявив прем'єр.

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"Я вчора про це сказав. Ми не говоримо про відновлення промислових поставок води. Ми говоримо про наш обов'язок перед українцями в Криму. Прохання не політизувати такі речі, не порушувати і не маніпулювати такими речами", - резюмував Шмигаль.

Зазначимо, що відповідно до Женевської конвенції 1949 року вся відповідальність за становище людей на окупованій території лягає на країну-окупанта. Статті 55-60 Женевської конвенції перераховують той життєвий мінімум, який має забезпечити держава-окупант: продукти і предмети гігієни, санітарні матеріали і все необхідне для проведення релігійних служб. Держава-окупант має взяти під свій захист дитячі заклади і лікарні, прийняти гуманітарну допомогу ззовні, не намагаючись скорегувати її призначення. Тому в разі "гуманітарної загрози" населенню Росія як країна-окупант зобов'язана забезпечити громадян, які проживають у Криму, водою.

Нагадаємо, вчора, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.