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06.03.20 10:49

Підвищення рівня пенсійного забезпечення - першочергове завдання Мінсоцполітики, - міністерка Лазебна

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявляє, що підвищення рівня пенсійного забезпечення зараз є першочерговим завданням відомства.

Підвищення рівня пенсійного забезпечення - першочергове завдання Мінсоцполітики, - міністерка Лазебна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

"Настав час віддати належне пенсіонерам, силами яких розбудовувалася економіка нашої країни", - зазначила міністерка соціальної політики Марина Лазебна під час першої зустрічі з колективом міністерства.

За словами міністерки, першочергове завдання, яке зараз стоїть перед міністерством, – проведення індексації пенсій та забезпечення підвищення рівня пенсійного забезпечення в країні.

Міністерка доручила терміново підготувати пропозиції щодо шляхів підвищення соціального захисту людей та активно включатися в комунікаційну роботу з регіонами задля реалізації політики у соціальній сфері.

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"Нам вкрай необхідний зворотній зв’язок, тоді ми будемо знати реальні потреби людини та зможемо робити якісну соціальну політику! Результати нашої роботи мають бути відчутні у кожній оселі", - резюмувала Марина Лазебна.

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