За добу персонал Держприкордонслужби перевірив понад 115 тис. осіб: ознак захворювання на коронавірус не виявлено

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Персонал Державної прикордонної служби України здійснює температурний скринінг громадян, які в’їжджають в Україну у пунктах пропуску через державний кордон, а також у КПВВ на лінії розмежування у зоні проведення операції Об’єднаних сил та на адмінмежі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим.

"За результатами минулої доби прикордонники перевірили 115’223 особи. Громадян України та іноземних громадян із підвищеною температурою та іншими ознаками захворювання на коронавірус не виявлено", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 29 лютого повернувся з поїздки в Італію.

5 березня з підозрою на коронавірус госпіталізували ще двох жителів Чернівців.