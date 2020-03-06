"Неправда і маніпуляція", - Шмигаль про ліквідацію Національної служби здоров'я

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду, відповідаючи на питання депутатів про те, чи планують скасувати НСЗУ, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Що стосується НСЗУ - це неправда і маніпуляція", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець також повідомив, що Національну службу здоров'я не ліквідують, оскільки вона є прототипом державного медичного страхування.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 19 жовтня 2017 року підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт №6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, який дав старт медичній реформі, зокрема, змінам у системі фінансування медичних послуг. Новий механізм фінансування передбачає введення принципу "гроші йдуть за пацієнтом".

У межах реформи було створено Національну службу здоров'я України (НСЗУ), яка виконує роль замовника медичних послуг, оплачуючи обслуговування пацієнтів з державного бюджету.

Реформа первинної медичної допомоги розпочалася в 2018 році. У квітні 2019 року розпочався пілотний проєкт щодо стаціонарної медичної допомоги в Полтавській області. З 1 квітня 2020 року зміни фінансування мали початися на рівні стаціонарної медичної допомоги по всій країні.