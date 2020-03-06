Відверта розмова з бізнесом і лобіювання на зовнішніх ринках, - Шмигаль розповів про план розвитку промисловості

Про це він розповів, відповідаючи на запитання під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Крок №1 - отримати відповіді від наших промисловців, підприємців, малого і середнього бізнесу, що для них потрібно. А це близько 100 кроків, які необхідно зробити уряду і парламенту, щоб бізнес відчув себе вдома, міг спокійно робити свою роботу, створювати робочі місця і платити податки. Тому перший крок - це відверта розмова з бізнесом. Ми домовилися, що ми не робимо реформ без тих, для кого ми це робимо", - заявив Шмигаль.

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"Далі робота на зовнішніх ринках, для того щоб розвинути наш експортний потенціал. Сьогодні Україна, чи не єдина країна в світі, яка не займається лобізмом наших промисловців і аграріїв на міжнародних ринках - вони самі шукали для себе збут", - додав прем'єр.

"І третє, це створення відповідних умов з точки зору і податків, і зайнятості для бізнесу. Це загальні фрази сьогодні, але третій крок випливає з першого - те, що ми почуємо від промисловців і підприємців, - так і будемо працювати, щоб створити ці умови. Це буде невідкладно", - акцентував Шмигаль.

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