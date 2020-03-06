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06.03.20 11:39

Кабмін шукатиме технічний механізм постачання води до Криму, але він можливий тільки після деокупації, - "слуга народу" Качура (оновлено)

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що зараз немає технічного механізму, щоб постачати воду для громадян окупованого Криму, але Кабмін буде його шукати.

Кабмін шукатиме технічний механізм постачання води до Криму, але він можливий тільки після деокупації, - "слуга народу" Качура (оновлено)

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Вчора Денис Шмигаль заявив, що ми маємо дбати про своїх громадян. І в той момент його фраза була вирвана з контексту: він сказав лише про те, що кожен громадянин, якщо Крим український, громадяни які там перебувають - це українці, і він, як керівник уряду хотів би, щоб громадяни, які там перебувають - відчували все-таки, що про них піклуються. Він сьогодні під час парламентського виступу свого сказав, що зараз технічного механізму поставляти воду немає", - сказав Качура.

"Кабінет Міністрів, я спілкувався з ними, буде такий механізм шукати. Але він можливий тільки після деокупації Криму", - додав він.

Нагадаємо, вчора, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми будемо поставляти за необхідності воду українцям в окупованому Криму, - Шмигаль. ВIДЕО (оновлено)

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