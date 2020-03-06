Сценарії можуть розглядатися різні, але кінцева мета одна - відновлення територіальної цілісності України і вихід країни-окупанта з нашої території, - Кулеба (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це глава МЗС заявив в ефірі телеканалу "1+1".

"Безумовно, країні необхідні дві стратегії: деокупація Донбасу і Криму. Є ще одна стратегія, яка фундаментальна для перших двох, - це залучення інвестицій і відродження української промисловості. Тому що бідна економіка без грошей не створює сильної держави, тоді як слабкій державі дуже складно бути сильною на зовнішній арені. Тому сценарії можуть розглядатися різні. Це простір дипломатії - знаходити компроміс. Але кінцева мета одна - відновлення територіальної цілісності України і вихід країни-окупанта з нашої території. Усе інше - це предмет переговорів", - сказав Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання телеведучої щодо можливого повернення послів, відновлення авіасполучення з Росією.

Нагадаємо, раніше Кулеба назвав питання подачі води в окупований Росією Крим одним з інструментів деокуппації.

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Україна і Росія припинили авіасполучення з 25 жовтня 2015 року.

МЗС РФ відкликало у Москву російського посла в Києві Михайла Зурабова 23 лютого 2014 року. Україна відкликала свого тодішнього посла в РФ Володимира Єльченка в березні 2014 року.

10 лютого 2020 року, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ буде не проти повернення свого посла до Києва, а Україна може повернути свого посла в Москву. Зі свого боку в МЗС України заявили, що українська сторона поки не має наміру призначати свого посла в РФ.

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