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06.03.20 11:57

В Україні перевіряють 9 осіб на можливе зараження коронавірусом, - МОЗ

В Україні за підозрою на зараження коронавірусом станом на ранок 6 березня перевіряють дев'ять осіб.

В Україні перевіряють 9 осіб на можливе зараження коронавірусом, - МОЗ

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

"У Центр громадського здоров'я надійшло дев'ять повідомлень про підозру на зараження COVID-19, лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії тривають", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що по всій території країни тривають навчання на випадок фіксації коронавірусу.

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"Україна готова приймати і лікувати пацієнтів з COVID-19. У нас є інфекційні бокси, близько 12 тис. ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тис. лікарів-інфекціоністів та 5 тис. інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях і інфекційних боксах", - зазначають у МОЗ.

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