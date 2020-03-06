Чийгоз - Зеленському щодо відновлення подачі води в Крим: Не намагайтесь іти шляхом Януковича, погано завершите

Про це заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ахтем Чийгоз журналістам у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

Він підкреслив, що влада повинна внести зміни до Конституції щодо статусу Криму як кримськотатарської автономії, а не допомагати агресору, відновлюючи водопостачання на окуповану територію.

"Відчувається тиск Путіна, і оці меседжі, які ми пів року чуємо – це, на мій погляд, є якісь домовленості, яких не знає суспільство. Пане прем’єр, Крим – це Україна. Швидко потрібні зміни до Конституції стосовно статусу Автономної Республіки Крим. Оце Україна", – сказав парламентар.

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Також Чийгоз наголосив, що терміново необхідно відновити державне фінансування кримськотатарського телеканалу ATR.

"Швидко потрібно внести в парламент закон для того, щоб відновити фінансування телеканалу ATR. Оце Україна", – підкреслив він.

Народний депутат закликав президента Зеленського не йти шляхом Януковича і не здавати національні інтереси України.

"Не намагайтесь іти шляхом Януковича, дуже погано завершите цей шлях", – наголосив Чийгоз.

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Більш того, Чийгоз вважає сепаратизмом подачу води в окупований Крим.

"Це ніщо інше, як сепаратизм тут в Україні. Тому що віддавати зброю ворогові, яку ми використовуємо для того, щоб деокупувати Крим, - це сепаратизм. І зараз нема дурних, які повірять прем'єру, який говорить, що він буде тільки для населення давати воду" , - сказав Чийгоз у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, вчора, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.