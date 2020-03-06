НАБУ повідомило про підозру 4 особам, причетним до злочинної схеми, яка завдала ОПЗ збитків у 93,3 млн грн, - САП

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"5 березня 2020 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру чотирьом учасникам злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод" (99,57 % належать державі) у сумі 93,3 млн гривень, а саме організатору схеми - довіреній особі народного депутата України VIII скликання; заступнику директора та начальнику відділу "Одеського припортового заводу"; власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми. Зазначеним особам інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України", - йдеться в повідомленні.

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"Слідством встановлено, що в березні - грудні 2015 року довірена особа народного депутата організувала схему, відповідно до якої "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Згідно з оформленими угодами, приватна компанія нібито перепродувала продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки за ринковими цінами, хоча у дійсності постачання продукції здійснював безпосередньо "Одеський припортовий завод". Як наслідок "ОПЗ" недоотримав прибутків на суму близько 93,3 млн гривень", - пояснили в САП.

Посадовців "ОПЗ" затримано, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.



Місцеперебування інших підозрюваних наразі не встановлено. (Про підозру їм повідомлено в порядку ст.135, ст.278 КК України).



Досудове розслідування триває, встановлюються інші учасники корупційної схеми.



Згідно з інформацією в судовому реєстрі, може йтися про компанію Newscope Estates Limited, яку пов'язували з народним депутатом від БПП Олександром Грановським, пише УП.

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"НАБУ і САП повідомили про підозру колишній помічниці в парламенті і довіреній особі (Олександра Грановського. - Ред.) Ользі Ткаченко. Її та ще трьох осіб підозрюють у завданні 93,3 мільйона гривень збитків АТ "Одеський припортовий завод". Крім Ткаченко, повідомлення про підозру отримали: заступник директора АТ "Одеський припортовий завод"; начальник відділу АТ "Одеський припортовий завод"; власник офшорки-учасника корупційної схеми. Слідство встановило, що Ткаченко як довірена особа Грановського організувала схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива офшорній компанії Newscope Estates Limited за цінами, нижчими за ринкові", - заявив екснардеп Сергій Лещенко.



