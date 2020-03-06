У нас немає мети закривати медустанови і звільняти медиків, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у ході години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

"За медреформу ... Ми говоримо про це не перший день. Ми пройшли великий шлях до медреформи - за суб'єктивними оцінками, до 80% шляху вже пройдено. Сьогодні розвертатися назад - це означає зруйнувати систему охорони здоров'я. Ми будемо рухатися вперед у реформі - іншого шляху немає", - сказав він.

Шмигаль також зазначив, що уряд не планує закривати медустанови і звільняти медиків.

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"Як говорив міністр охорони здоров'я, ми будемо приділяти велику увагу двом стовпам, для яких ця реформа проводиться - це медик і пацієнт. У нас також немає мети закрити жодної установи охорони здоров'я, звільнити жодного медика", - підкреслив він.

За його словами, визначена в рамках медреформи мережа опорних лікарень не спричинить дискримінацію або закриття інших медустанов.