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06.03.20 12:46

Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано у Ватикані

У Ватикані зареєстровано перший випадок захворювання на коронавірус, амбулаторні служби держави призупинили роботу, щоб провести дезінфекцію.

Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано у Ватикані

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє газета ANSA.

"Цього ранку було тимчасово припинено роботу всіх амбулаторних служб дирекції охорони здоров'я та гігієни, щоб дезінфікувати приміщення після того, як в одного з пацієнтів виявили COVID-19", - заявив офіційний представник Святого престолу Маттео Бруні.

Служби швидкої допомоги роботу не переривали, наголосив Бруні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії кількість випадків захворювання на коронавірус сягнула 2706, а померлих - 107 осіб.

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