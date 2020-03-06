Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано у Ватикані

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє газета ANSA.

"Цього ранку було тимчасово припинено роботу всіх амбулаторних служб дирекції охорони здоров'я та гігієни, щоб дезінфікувати приміщення після того, як в одного з пацієнтів виявили COVID-19", - заявив офіційний представник Святого престолу Маттео Бруні.

Служби швидкої допомоги роботу не переривали, наголосив Бруні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії кількість випадків захворювання на коронавірус сягнула 2706, а померлих - 107 осіб.

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