Ексміліціонер Панасюк, який скоїв п'яну ДТП з трьома жертвами на Донеччині, втік

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Новости Донбасса".

Зазначається, що його дані є в базі осіб, які переховуються від органів влади.

Панасюку інкримінували ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) і ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) КК України.

Нагадаємо, 1 серпня 2015 року старший дільничний інспектор Святогірського МВС на автомобілі Toyota Prado виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Skoda Octavia. В результаті зіткнення 60-річний водій Skoda загинув на місці, а двоє пасажирів - жінка 59 років і її 10-річний онук - згодом померли в лікарні. Інспектор покинув місце ДТП, не надавши допомоги людям, які перебували в Skoda.

У червні 2018 року Слов'янський міськрайонний суд визнав правоохоронця винним і засудив до 9 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

За результатами апеляційного розгляду вирок суду першої інстанції залишено без змін.

На засіданні адвокат потерпілої клопотав про те, щоб Панасюка взяли під варту в залі суду. Судді відмовили.

Як повідомляє видання "Слов'янські відомості" з посиланням на інформацію пресофіцера Слов'янської поліції Марії Тюриної, Панасюка було оголошено в розшук.

"За місцем проживання цього громадянина не було і він був оголошений у розшук".

Поліція шукала Панасюка не тільки в Богородичному, де він зареєстрований, але і в інших місцях. Поки не знайшли, але активний розшук злочинця, як зазначають в поліції, ведеться.