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06.03.20 13:21

З міністрами розібралися, далі розбиратимемося з наглядовими радами та іншими чиновниками, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський пообіцяв після змін в уряді переглянути кадрові рішення в наглядових радах та на інших державних посадах.

З міністрами розібралися, далі розбиратимемося з наглядовими радами та іншими чиновниками, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час спілкування з пресою і місцевими жителями в межах робочої поїздки на Полтавщину.

"Щодо суддів, щодо інших чиновників... Уже з міністрами ми розібралися, зараз там трішечки будемо розбиратися з наглядовими радами, з іншими чиновниками. До всіх дійдемо, дотягнемо руки до всіх", - зазначив він.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком.

Того ж дня Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.

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