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06.03.20 13:39

Президент Зеленський упевнений, що траса Решетилівка - Дніпро буде побудована цього року, - координатор "Великого будівництва" Голик

5 березня Володимир Зеленський проінспектував будівництво однієї з ділянок траси Н-31 Решетилівка - Дніпро, яка обіцяє бути наймасштабнішим дорожнім будівництвом у країні.

Президент Зеленський упевнений, що траса Решетилівка - Дніпро буде побудована цього року, - координатор "Великого будівництва" Голик

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив координатор Національної програми "Велике будівництво" Юрій Голик.

"Візит Президента на ділянку траси Решетилівка - Дніпро. Якраз на цій ділянці будується, в тому числі, міст через Ворсклу. Це будівництво повинно стати і стане найшвидшим. Завдання побудувати цю трасу всю вже в цьому році", - написав Голик.

Президент Зеленський упевнений, що траса Решетилівка - Дніпро буде побудована цього року, - координатор Великого будівництва Голик 01

Президент Зеленський упевнений, що траса Решетилівка - Дніпро буде побудована цього року, - координатор Великого будівництва Голик 02

Траса будується в рамках Національної програми "Велике будівництво". Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка - перша бетонна автодорога в Україні, яка проходить через Полтавську і Дніпропетровську області та пов'язує Схід і Захід України.

Загалом у ході реалізації програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським, протягом 2020 року в Україні будуть побудовані і відремонтовані 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів, понад 200 прийомних відділень невідкладної медичної допомоги, а також 6 500 км доріг міжнародного, національного і місцевого значення.

В ефірі телеканалу "Україна 24" Голик повідомив, що вже з квітня цього року Укравтодор почне планування ремонту доріг на 2021 рік.

 

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