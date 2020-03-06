Засідання Ради щодо призначення нового Генпрокурора відбудеться не раніше, ніж за тиждень, - "слуга народу" Іонушас

"Наступний тиждень у нас - робота з комітетами. Позачергове, якщо й буде щодо призначення, то лише за тиждень", - сказав Іонушас журналістам у кулуарах Верховної Ради в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з календарним планом роботи ВР, 10-13 березня депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях, 17-20 березня в режимі пленарного засідання.

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Як повідомлялося, фракція "Слуга народу" на засіданні розглядала кандидатуру Іонушаса на посаду генерального прокурора.