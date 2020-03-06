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06.03.20 14:07

Засідання Ради щодо призначення нового Генпрокурора відбудеться не раніше, ніж за тиждень, - "слуга народу" Іонушас

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради, на якому буде розглянуто питання призначення нового Генерального прокурора, може відбутися не раніше, ніж за тиждень, заявляє народний депутат фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

Засідання Ради щодо призначення нового Генпрокурора відбудеться не раніше, ніж за тиждень, - "слуга народу" Іонушас

"Наступний тиждень у нас - робота з комітетами. Позачергове, якщо й буде щодо призначення, то лише за тиждень", - сказав Іонушас журналістам у кулуарах Верховної Ради в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з календарним планом роботи ВР, 10-13 березня депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях, 17-20 березня в режимі пленарного засідання.

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Як повідомлялося, фракція "Слуга народу" на засіданні розглядала кандидатуру Іонушаса на посаду генерального прокурора.

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