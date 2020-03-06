Повернення Криму - мій пріоритет як міністра закордонних справ, - Кулеба

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Два місяці тому я був на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом і зробив крок за неї. Ми зробимо ще багато дієвих кроків для деокупації півострову. Стратегія повернення Криму - мій пріоритет як міністра закордонних справ. Крим не продається", - заявив Кулеба.
Міністр наголосив, що "Крим - це Україна. Був, є і буде".
Нагадаємо, вчора, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".
Сам Кулеба заявив: "Подача води в Крим - це інструмент деокупації".