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06.03.20 14:59

На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять зміну уряду

Сьогодні, 6 березня, о 21:00, в соціально-політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", говоритимуть про зміну уряду і що виправлятиме новий Кабінет міністрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гостями випуску стануть: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016), Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013), Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Ілля Ємець, міністр охорони здоров'я України, Ігор Уманський, міністр фінансів України, Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України, Тарас Качка, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018), Андрій Рева, міністр соціальної політики України (2016-2019), Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (2016-2019), Андерс Аслунд, старший співробітник Atlantic Council.

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