Усі підрозділи ОС залишаються на своїх позиціях: штаб спростував інформацію про повернення ЗСУ на ділянку розведення в районі Богданівки-Петрівського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

"Російська окупаційна влада продовжує вести брехливу інформаційну кампанію з метою дискредитації підрозділів Об’єднаних сил та звинувачення українських захисників у зриві Мінських домовленостей.

У інформаційно-пропагандистських ЗМІ, які в ручному режимі управляються з кремля, спостерігаються спроби розповсюдити чергову фейкову інформацію про нібито повернення підрозділів ООС на ділянку розведення сил та засобів № 3 в районі Богданівка-Петрівське, зайняття нашими захисниками нових рубежів та облаштування позицій.

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Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Всі підрозділи Об’єднаних сил залишаються на своїх позиціях в повній готовності до будь-яких дій противника. Наші захисники на провокації не піддаються та дотримуються режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.

У штабі ОС нагадали, що вчора, 5 березня 2020 р о 19:15 спостерігачами української сторони СЦКК був зафіксований черговий провокаційний обстріл ділянки розведення зі стрілецької зброї з позицій збройних формувань РФ в районі населеного пункту Вікторівка.

"Зазначеними діями російські окупанти ще раз зухвало підтверджують своє небажання припинити збройний конфлікт, а навпаки створюють провокації задля загострення ситуації на лінії зіткнення", - повідомили в пресцентрі ОС.

Разом з тим, командування Об'єднаних сил закликало представників ЗМІ України відповідально і критично ставитися до інформації, яку поширюють пропагандистські ЗМІ країни-агресора - РФ.