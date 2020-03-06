Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
06.03.20 15:20

Разумков пропонує змінювати Регламент Верховної Ради через відсутність депутатів по п'ятницях

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що під час підготовки нової редакції Регламенту роботи парламенту необхідно скасувати традиційну рубрику "Різне", в рамках якої народні депутати по п'ятницях можуть виступати на теми, що не стосуються обговорюваних законопроєктів.

Разумков пропонує змінювати Регламент Верховної Ради через відсутність депутатів по п'ятницях

Про це спікер сказав, закриваючи пленарне засідання 6 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Слушна пропозиція Руслана Олексійовича (Стефанчука, першого заступника Голови ВР - ред.) - скасувати "різне". У тому форматі, у якому воно є на сьогодні, це витрачає і час, і краще б ми приймали закони. Тому думаю, що у новій редакції Регламенту це треба буде відобразити", - сказав Разумков, реагуючи, зокрема, на зауваження співголови фракції "Європейська Солідарність" Ірини Геращенко з приводу того, що і в новому скликанні парламенту наприкінці засідання у п’ятницю у залі засідань залишаються лише кілька десятків депутатів.

На момент закриття засідання 6 березня в залі Верховної Ради перебували 33 народні депутати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепа від ОПЗЖ Волошина, підозрюваного в контакті з хворим на коронавірус, ізолювали, - нардепка від "ЄС" Сюмар

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100