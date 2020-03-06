Якщо не буде "хімії" з новим Кабміном, готовий піти, - Нефьодов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "НВ".

"У мене будуть відповідні зустрічі з новим міністром фінансів, з прем'єр-міністром України, за результатами яких, напевно, вони ухвалюватимуть рішення і я буду приймати рішення, чи можемо ми працювати як команда", - сказав Нефьодов.

Він додав, що, за процедурою, після зміни уряду протягом чотирьох місяців є юридична можливість міняти глав центральних органів виконавчої влади.

"Точно можу сказати, що я не буду триматися за крісло. Якщо буде зрозуміло, що там немає хімії і немає взаємної довіри чи немає спільного бачення щодо тих планів реформ, які я описував, коли приходив на цю посаду, то, звичайно, я готовий і сам піти", - заявив Нефьодов.

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Нефьодов підкреслив, що персональних амбіцій у нього немає.

"Це залежить від того, чи поділяють всі те бачення реформ на митниці, яке я пропонував. Якщо його не поділяють, то зрозуміло, що залишатися ну просто ніякого сенсу немає", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 4 березня в Верховній Раді розкритикував керівництво митниці за невиконання плану надходжень до бюджету.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував "велику нараду" щодо роботи митниці 7 березня.