У СБУ заявили, що Олег Сугерей, який розповів про спецоперацію щодо ліквідації Гіві, у них не служить і ніколи не служив

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву СБУ.

"З огляду на поширення в деяких ЗМІ коментаря нібито співробітника СБУ щодо спецоперації з ліквідації командира батальйону сепаратистів "Сомалі" Михайла Толстих, також відомого як "Гіві", повідомляємо, що Олег Сугерей не служить і ніколи не служив у Службі безпеки України. Просимо журналістів не поширювати неправдиву інформацію та ретельніше перевіряти власні джерела", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, звільнений у межах обміну утримуваними особами з ОРДЛО 29 грудня 2019 року колишній військовослужбовець Збройних сил України Олег Сугерей в інтерв'ю головному редактору "Цензор.НЕТ" Юрію Бутусову розповів подробиці ліквідації в окупованому Донецьку бойовика Михайла Толстих (Гіві).

За словами Сугерея, після вбивства бойовика Арсенія Павлова (Мотороли) Гіві боявся виходити з дому. "Він був велелюбний, любив жінок, і йому їх привозили", - зазначив Сугерей. Він розповів, що дівчина-агент приїхала в розташування бойовиків. Їй вдалося закласти вибухівку, яка спрацювала вранці, коли Гіві зайшов до свого кабінету. За словами Сугерея, бойовики змогли встановити всі можливі зв'язки підозрюваної у вбивстві Гіві, сама дівчина встигла виїхати з окупованої території.