Аналізи дев'яти українців, яких перевіряли на коронавірус, показали негативний результат, - МОЗ

Про це повідомляє telegram-канал Міністерства охорони здоров'я України "Коронавірус_інфо", передає Цензор.НЕТ.

"До Центру громадського здоров’я надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання коронавірусом, але лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії показали негативні результати, ні в кого не виявлено коронавірусної інфекції", - зазначається в повідомленні.

У МОЗ також зазначають, що по всій території країни в обраних медичних установах тривають навчання на випадок фіксації COVID-19.

Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу - в Чернівцях, у чоловіка, який повернувся з поїздки в Італію. Інші лабораторно підтверджені випадки в Україні не зафіксовано.

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