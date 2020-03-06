"Треба ж комусь виплатити хоча б зарплати", - Чумак підтвердив, що після відставки Рябошапки став т.в.о. голови ОГП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі "Громадському".

Він заявив, що залишається виконувати обов'язки до призначення нового глави відомства.

"Ну, треба ж комусь виплатити хоча б зарплати. Не можна ж так все кинути і йти. Але хто ж мене тут залишить, якби я навіть хотів. Я що чийсь вірний пес?" - сказав Чумак.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що перший заступник генпрокурора Касько подав у відставку, а т.в.о. глави ОГП призначили Чумака.

5 березня на своєму позачерговому засіданні Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.

Пізніше стало відомо, що поки Верховна Рада не обере нового генерального прокурора, його обов'язки виконуватиме заступник колишнього прокурора Руслана Рябошапки.

Читайте також: Засідання Ради щодо призначення нового Генпрокурора відбудеться не раніше, ніж за тиждень, - "слуга народу" Іонушас