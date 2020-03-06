На Закарпатті жінку, яка повернулася з Італії, з підозрою на коронавірус госпіталізували в інфекційну лікарню, - ОДА

Про це в Facebook повідомляє Закарпатська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері, 5 березня, в обласну інфекційну лікарню доставили жінку з високою температурою. 2 березня вона повернулася з Італії, була в туристичному турі. Подзвонила в швидку, описала свій стан. Медики приїхали у спецкостюмах і відвезли пацієнтку в обласну інфекційну лікарню. Там їй провели вірусологічні аналізи, грипу не виявили. Щоб виключити підозру на захворювання коронавірусом, для подальшого аналізу біоматеріал жінки відправили до Києва. Зараз стан пацієнтки стабільний, підвищеної температури тіла нема. Контактні особи перебувають на домашній обсервації - під контролем епідеміологів", - сказано в повідомленні.

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