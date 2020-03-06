14 поранених військовослужбовців евакуйовані з Харкова для подальшого лікування у Вінниці та Києві. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Поранені проходили лікування в Харкові, де військові лікарі стабілізували їхній стан і підготували військових до наступного етапу лікування.
Так, реанімаційно-операційним літаком Ан-26 "ВІТА" 8 поранених доставлені у Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону у Вінниці.
Шестеро військових з бойовою травмою (акубаротравма) прибули в Національний військово-медичний клінічний центр "Головний Військовий Клінічний Госпіталь" у Києві залізничним транспортом.
"Зараз воїни розміщені у відділеннях центрів і проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. Поранені забезпечені всім необхідним для лікування і реабілітації. За словами військових медиків, стан їхнього здоров'я визначається як стабільний", - йдеться в повідомленні.