14 поранених військовослужбовців евакуйовані з Харкова для подальшого лікування у Вінниці та Києві. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Поранені проходили лікування в Харкові, де військові лікарі стабілізували їхній стан і підготували військових до наступного етапу лікування.

Так, реанімаційно-операційним літаком Ан-26 "ВІТА" 8 поранених доставлені у Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону у Вінниці.

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Шестеро військових з бойовою травмою (акубаротравма) прибули в Національний військово-медичний клінічний центр "Головний Військовий Клінічний Госпіталь" у Києві залізничним транспортом.

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"Зараз воїни розміщені у відділеннях центрів і проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. Поранені забезпечені всім необхідним для лікування і реабілітації. За словами військових медиків, стан їхнього здоров'я визначається як стабільний", - йдеться в повідомленні.

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