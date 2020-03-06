Нацрада з ТРМ перевірить телеканал ZIK через телемарафон "Тхне Соросом"

Про це повідомляється на сайті регулятора, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Нацради 6 березня.

Телеканал перевірять на предмет дотримання норм законодавства про заборону поширення мови ненависті, необ'єктивної інформації, зазіхання на права і свободи людини.

У повідомленні наголошується, що до Нацради звернувся громадянин зі скаргою на телемарафон "Тхне Соросом", який вийшов в ефір ZIK 28 лютого. На думку заявника, програма містила ознаки маніпуляції суспільною свідомістю і розпалювання ненависті.

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Регулятор після моніторингу прийшов до висновку, що висловлювання, які звучали під час марафону, мають ознаки невідповідності низці норм законів "Про телебачення і радіомовлення" та "Про інформацію".

Марафон "Тхне Соросом" на телеканалі ZIK тривав з 07.00 до 22.00 28 лютого.

Телеканал ZIK раніше належав львівському бізнесмену Петру Димінському. У 2019 він продав його народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Тарасу Козаку, який, за даними ЗМІ, є партнером і близьким соратником ще одного депутата від цієї партії, проросійського політика, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.