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06.03.20 16:54

СБУ ліквідувала 6 підпільних гральних залів у Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність шести підпільних гральних закладів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ ліквідувала 6 підпільних гральних залів у Запоріжжі 01

За версією слідства, організували нелегальний бізнес четверо мешканців обласного центру. Всі заклади були ретельно замасковані: діяли без реклами, або ж мали вивіски "Оренда" чи "Ремонт". Крім того вулиця біля казино і самі зали були оснащені камерами відеоспостереження. У підпільні заклади клієнти потрапляли виключно за рекомендацією і тільки після попередньої заявки на візит. "Вхідний квиток" коштував 500 гривень.

СБУ ліквідувала 6 підпільних гральних залів у Запоріжжі 02

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СБУ ліквідувала 6 підпільних гральних залів у Запоріжжі 03

Під час санкціонованих обшуків у місцях ведення нелегального бізнесу правоохоронці вилучили майже 50 ігрових автоматів, чорну бухгалтерію і гроші, отримані незаконним шляхом. Загальна вартість вилученого обладнання становить понад 750 тис. гривень.

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СБУ ліквідувала 6 підпільних гральних залів у Запоріжжі 04
СБУ ліквідувала 6 підпільних гральних залів у Запоріжжі 05

У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України вирішується питання про оголошення підозри організаторам підпільних закладів.

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