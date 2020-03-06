Стан інфікованого коронавірусом жителя Чернівців стабільне, але симптоми ще є, - голова ОДА Осачук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це на брифінгу заявив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

"Щодо хворого — стан стабільний, але симптоми все ще є", — сказав він.

Глава ОДА також заявив, що тест-систем на коронавірус поки немає в жодній області, крім Києва. За його словами, 12 березня вони мають надійти в Україну, тоді їх отримає й Чернівецька область.

Також читайте: Нардепа від ОПЗЖ Волошина, підозрюваного в контакті з хворим на коронавірус, ізолювали, - нардепка від "ЄС" Сюмар

Осачук додав, що з Євросоюзу вони отримають гуманітарну допомогу: "Це ліжка, меблі, матраци, постіль і медичне обладнання. Це все на умовах самовивозу".

"Ми рекомендуємо закривати та переносити вистави у філармонії, театрах, кінотеатрах. Але все це — з надією на свідомість чернівчан", — резюмував він.