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06.03.20 17:03

Спілкування з Волошиним, який контактував з хворим на коронавірус, не загрожує здоров'ю депутатів, - МОЗ заспокоїв нардепів

Міністерство охорони здоров’я заявляє, що народний депутат Олег Волошин не перебуває в лікарні, а для депутатів, які з ним спілкувалися, немає жодних ризиків.

Спілкування з Волошиним, який контактував з хворим на коронавірус, не загрожує здоров'ю депутатів, - МОЗ заспокоїв нардепів

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Він (Волошин — ред.) перебуває не в лікарні, це (самоізоляція) його добровільне і правильне рішення. За медичними показниками він не потребував іншого. Зараз немає жодних ризиків для депутатів, які спілкувалися з цим депутатом. Згідно з протоколами, госпіталізують тих, хто має симптоми ГРВІ і у кого не підтвердилися результати ГРВІ (тести на грип типу А та В — ред.). МОЗ рекомендує дотримуватися правил гігієни, мити руки",- сказали в пресслужбі МОЗ.

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Нагадаємо, нардеп від ОПЗЖ Волошин зустрічався з французьким депутатом Жан-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз у реанімації.

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