ОПЗЖ відзначить 9 травня на параді в Москві, - Ківа

Про це заявив народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"75-та річниця - це та дата, яка викликає величезну повагу. Наша фракція обов'язково буде святкувати пам'ять великої перемоги і буде присутньою в Москві на параді", - сказав депутат.

Ківа вважає, що святкування Дня перемоги - це крок до "об'єднання суспільства".

"Святкування 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні може не тільки об'єднати суспільство, а й стати відправною точкою у врегулюванні конфлікту на Донбасі і нормалізації відносин з РФ", - сказав політик.

Також читайте: МЗС не отримувало запрошення від Росії для участі Зеленського в параді 9 травня в Москві, - Пристайко

Депутат від ОПЗЖ також вважає, що історію намагаються переписати і заявив, що буде святкувати День Перемоги, незважаючи на позицію ексміністра закордонних справ України Вадима Пристайка.

"На жаль, сьогодні нам намагаються нав'язати історію пособників фашизму, втерти і втовкмачити нам у голови історію зрадників. Українська нація і український народ, українські воїни, які служили в Червоній армії, - зробили неоціненний вклад в перемогу над фашизмом. І для кожної розсудливої ​​людини це пам'ять і це гордість. Мій дід - Герой Радянського Союзу, і незалежно від Пристайка або позиції ще якихось окремих особистостей, я і моя сім'я шанували, шануємо і будемо шанувати свято Великої перемоги", - підсумував Ківа.

Нагадаємо, 17 лютого співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович запропонував відправити українську делегацію для участі в параді 9 травня в Москві. Це рішення засудили нардепи з ЄС, СН і "Голосу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво РФ спирається на перемогу у Другій світовій війні, тому що вона виправдовує їхнє існування в нинішньому вигляді, - експосол США Гербст