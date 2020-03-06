На Сумщині шахраї, сидячи в СІЗО, виманили у громадян 300 тис. грн, представляючись співробітниками банків, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Зловмисники, представляючись працівниками банків, дзвонили громадянам і повідомляли, що з їхніх карток намагалися незаконно зняти кошти. Щоб надалі убезпечити себе від шахраїв і встановити додаткові заходи безпеки, їм пропонувалося зателефонувати нібито в службу безпеки фінустанови або юридичний відділ.

Під час спілкування громадяни надавали свої персональні дані, номер карти і її пінкод або відразу вводили на клавіатурі телефону дані картки. Після проведення необхідних операцій, номери телефонів громадян відразу блокувалися. Для отримання грошей шахраї використовували банківські картки осіб, які перебувають у СІЗО.

За результатами аналізу матеріалів кримінальних проваджень та комплексу вжитих оперативних заходів було встановлено, що шахрайську схему організували особи, які перебувають у слідчому ізоляторі. Надалі правоохоронці за сприяння керівництва виправного закладу встановили безпосереднього організатора та учасників.

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Перебуваючи в СІЗО, чоловік, маючи авторитет і вплив на ув'язнених, залучив їх до злочинної діяльності. Організатор безпосередньо контролював діяльність співкамерників, акумулював і розподіляв кошти, отримані від довірливих громадян. Частина цих коштів передавалася в так званий кримінальний "фонд". Інші учасники угруповання дзвонили громадянам, а з метою конспірації навіть міняли голос на жіночий, знімали кошти з карток і передавали частину кримінальним авторитетам, які перебували на свободі.

В даний час слідством доведено їхню причетність до скоєння щонайменше 20 фактів шахрайства. За вказаною схемою фігурантам вдалося заволодіти коштами громадян на суму понад 300 тис. гривень. Серед постраждалих - мешканці Києва та кількох областей.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в камерах фігурантів і за місцем проживання інших учасників злочинної схеми. Вилучені мобільні телефони, сім-картки різних операторів, "чорнові" записи, банківські картки та інші заборонені речі.

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Зараз організатору і його чотирьом учасникам, які перебувають у слідчому ізоляторі, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.