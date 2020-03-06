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06.03.20 18:16

МЗС підтвердив смерть шахістів Богдановича і Вернигори в Москві

Дипломати встановили контакт із родичами померлих українських шахістів. Причини смерті встановить судово-медична експертиза, її проведуть у Москві.

МЗС підтвердив смерть шахістів Богдановича і Вернигори в Москві

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За інформацією посольства України в Російській Федерації, в одному з будинків у м.Москва були виявлені тіла двох громадян України. Тіла померлих перебувають у морзі м.Москва, де буде проведена судово-медична експертиза і встановлена ​​причина смерті. Контакт із рідними померлих встановлено", - повідомили в МЗС.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у квартирі в столиці РФ знайшли мертвими відомого 27-річного шахіста Станіслава Богдановича і його 18-річну подругу Олександру Вернигору. На голові у молодих людей були поліетиленові пакети, поруч лежали кульки з закисом азоту.

Богданович був гросмейстером і чемпіоном України зі швидких шахів, кілька днів тому він виступив за Росію в інтернет-матчі проти України. Після цього 27-річний гросмейстер з Одеси зазнав різкої критики і навіть опинився в базі "Миротворця".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла одеського гросмейстера Богдановича, який виступав за РФ, і його подруги знайшли з пакетами на головах у квартирі в Москві. ФОТО

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