Поліція склала протокол за поширення чуток про коронавірус на мешканку Чернівців

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецькій області.
"59-річна чернівчанка брала активну участь у зборах жителів одного з багатоквартирних будинків у Чернівцях. Не володіючи достовірними фактами про захворювання, жінка розповсюдила неправдиві відомості через засоби масової інформації. Такі дії могли призвести до соціальної напруги, порушення громадського порядку та інших негативних наслідків", - сказано в повідомленні.
На жінку склали протокол за ознаками статті 173-1 (Поширення неправдивих чуток).
"Санкція статті передбачає накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку", - повідомили в поліції.