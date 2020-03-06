Поліція склала протокол за поширення чуток про коронавірус на мешканку Чернівців

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецькій області.

"59-річна чернівчанка брала активну участь у зборах жителів одного з багатоквартирних будинків у Чернівцях. Не володіючи достовірними фактами про захворювання, жінка розповсюдила неправдиві відомості через засоби масової інформації. Такі дії могли призвести до соціальної напруги, порушення громадського порядку та інших негативних наслідків", - сказано в повідомленні.

На жінку склали протокол за ознаками статті 173-1 (Поширення неправдивих чуток).

"Санкція статті передбачає накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку", - повідомили в поліції.

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