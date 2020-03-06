Заступник міністра культури, молоді і спорту Подоляк подала у відставку. ДОКУМЕНТ

Фото документа Подоляк опублікувала у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я прийняла запрошення Володимира Бородянського працювати в Міністерстві, тому що бачила цю мету у формуванні глибинної громадської взаємодії, заснованої на цінностях свободи, моральності, загального блага, гідності та граничної чесності", - написала Подоляк.

Тепер же, за її словами, вона не бачить сенсу "ще півроку або рік реорганізовувати недореорганізованое Міністерство", зазначила ексчиновниця. На думку Подоляк, реорганізація міністерства є стратегічною помилкою.

"Дві найбільші тривоги, які залишаються зі мною і мобілізують - це реінтеграція і мова. Але, якщо будемо жити і робити своє, будемо мати таку державу, яку побудуємо і якої заслуговуємо, а все інше і всі інші - лише малюнки паличкою на березі океану - хвиля змиє", - додала Подоляк.





