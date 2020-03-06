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06.03.20 19:04

Один воїн загинув, чотирьох поранено. Ворог підірвав нашу БМП і 4 рази обстріляв наші позиції, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Один воїн загинув, чотирьох поранено. Ворог підірвав нашу БМП і 4 рази обстріляв наші позиції, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл наших позицій, а саме:

Сьогодні, 6 Березня, внаслідок підриву БМП на невстановленому вибуховому пристрої один український захисник загинув, ще троє військовослужбовців зазнали бойових уражень. Також внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранень".

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