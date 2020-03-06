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06.03.20 19:39

Машину з 500 тис. пачок контрафактних сигарет на 15 млн грн затримано на Волині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України блокувала схему контрабанди оптових партій контрафактних тютюнових виробів у країни Євросоюзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Машину з 500 тис. пачок контрафактних сигарет на 15 млн грн затримано на Волині, - СБУ 01

За попередніми даними слідства, учасники угруповання організували механізм нелегального виробництва підакцизної продукції. Готовий товар фігуранти планували незаконно транспортувати за кордон для збуту на території європейських країн.

Машину з 500 тис. пачок контрафактних сигарет на 15 млн грн затримано на Волині, - СБУ 02

Правоохоронці зупинили у Волинській області транспортний засіб учасників групи. Під час його перевірки співробітники СБУ виявили 500 тис. пачок контрафактних сигарет на загальну суму 15 млн гривень. Виявлений товар фігуранти намагалися незаконно переправити через держкордон.

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Машину з 500 тис. пачок контрафактних сигарет на 15 млн грн затримано на Волині, - СБУ 03

Машину з 500 тис. пачок контрафактних сигарет на 15 млн грн затримано на Волині, - СБУ 04

"Зараз тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності", - сказано в повідомленні.

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