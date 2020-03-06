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06.03.20 19:46

Коронавірус не зникне влітку, це "помилкова надія", - ВООЗ

Не можна стверджувати, що коронавірус нового типу (COVID-19) перестане поширюватися в літню пору.

Коронавірус не зникне влітку, це "помилкова надія", - ВООЗ

Про це заявив виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Раян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам поки що невідомо, якою буде активність і динаміка вірусу в різних кліматичних умовах. Ми повинні визнати, що вірус може зберегти здатність поширюватися", - заявив Раян на пресконференції ВООЗ в Женеві.

"Це помилкова надія - вважати, що вірус просто зникне в літню пору. Прямо зараз немає підстав припускати, що це станеться", - додав Раян.

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Коронавірус продовжує поширюватися у всьому світі.

Станом на 6 березня, у світі виявлено понад 100 тис. заражених, понад 3,4 тис. померли. Найбільш епідеміологічно неблагополучними країнами є Південна Корея, Іран і Італія.

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